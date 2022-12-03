Обмеження цін на нафту: в Росії влаштували істерику та пригрозили зупинити постачання до Європи

В Росії обурилися через запровадження обмеження ціни на її нафту на рівні $60 за барель, про що 2 грудня домовились Євросоюз і країни G7. Проте остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Так, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не прийматиме "стелю" цін на нафту.

"Кремль поки що аналізує ситуацію, але певну підготовку до такого рішення ЄС було проведено", - сказав прессекретар Путіна.

У свою чергу, постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов у суботу, 3 грудня, заявив, що Росія нібито перестане постачати нафту до європейських країн на тлі обмеження цін на нафту.

"Від цього року Європа житиме без російської нафти. Москва вже дала зрозуміти, що не постачатиме нафту тим країнам, які підтримують антиринкову "стелю "цін", - заявив він.

Обмеження цін на російську нафту

Країни Євросоюзу у п'ятницю, 2 грудня, погодили регульовану "стелю" цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель, у суботу рішення має затвердити Рада ЄС. Про аналогічні заходи заявили країни Групи семи (G7) та Австралія.

Аби обходити нафтові санкції, запровадженні проти Росії через військову агресію, Кремль формує "тіньовий флот". Країна-агресорка купила понад 100 суден для її перевезення. Про це йдеться у матеріалі агентства Financial Times, посилаючись на оцінки судноплавного брокера Braemar та енергетичної консалтингової компанії Rystad.

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