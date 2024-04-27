Обмеження щодо видавання документів консульствами України: кого це стосується - роз'яснив юрист

Юрист оцінив цей крок влади "як необхідним" та "не критичним".

Обмеження щодо видачі документів консульствами України стосується всіх чоловіків призовного віку (тобто від 18 до 60 років).

Про це в коментарі OBOZ.UA сказав член Національної асоціації адвокатів Олег Горбачов.

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Він наголосив, що не залежить від того, як давно вони перетнули кордон і скільки проживають в іншій державі, якщо досі мають український паспорт.

"Тобто якщо ти маєш український паспорт і хочеш вільно ним користуватися, то потрібно виконувати вимоги мобілізаційного законодавства. Там немає жодних, у постанові Кабінету міністрів, яка стосувалася змін щодо отримання паспортів для громадян призовного віку за кордоном, там немає жодних таких норм, що якщо він там має резидентство в іншій державі. Тобто стосуються виключно всіх громадян, без будь-яких обмежень", - підкреслив він.

Також він висловив свою власну думку щодо рішення влади. Юрист оцінив цей крок влади "як необхідний".

"Багато людей отримали прихисток і документ щодо тимчасового захисту, можуть ним користуватися. Я навіть не знаю, для чого їм за кордоном має бути український паспорт. Є документи у них щодо тимчасового захисту, можуть ними користуватися, і користуватися на підставі нього відповідними послугами в тих країнах", – пояснив Горбачов.

Нагадаємо, раніше в уряді пояснили, що чекати українцям у Польщі після призупинення консульських послуг.

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