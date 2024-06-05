Обмеження США на збиття російських літаків: у Вашингтоні зробили заяву

Вашингтон поки не підтвердив, чи вже ЗСУ застосували американське озброєння для ударів по РФ.

Сполучені штати Америки не встановлювали обмежень для Києва щодо знищення російських літаків. Навіть якщо ворожі судна не перебувають у повітряному просторі України.

Про це заявив під час брифінгу координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Він зауважив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Україна вперше застосувала зброю США для ударів по території Росії.

"Як я вже сказав, ми просто не в змозі повсякденно знати, у що саме українці стріляють. Звичайно, це на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Можу сказати, що вони розуміють настанови, які їм дали", - наголосив американський посадовець.

Також, за словами Кірбі, Вашингтон ніколи не обмежував Україні щодо знищення російських літаків - навіть поза межами українських територій.

"... ніколи не існувало обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов’язково перебувають в українському повітряному просторі. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу", - пояснив представник Білого дому.

Нагадаємо, днями США дали дозвіл бити по території Росії американською зброєю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке рішення Штатів - крок вперед.

Читайте також: