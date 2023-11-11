Обмежено придатного відправляють у бойову бригаду: адвокат пояснив, що робити

Відповідно до наказу Міноборони, заборони відправляти на службу на передову обмежено придатних немає, однак це вважається законним лише за дотриманням певних вимог.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

Він наголосив, що обмежено придатні особи можуть нести службу в частинах чи підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Карпенко пояснив, що обмежено придатних військових можуть переводити у частини, які виконують завдання на фронті, або у безпосередній близькості до нього, однак за дотриманням таких вимог:

Військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська.

У постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я.

Посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини, тобто обмежено придатна до служби людина не обіймає посаду стрільця чи гранатометника.

"Якщо ці вимоги не виконані, а військового відправляють на передову, чи вже це зробили, ця людина може подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров’я", - запевнив адвокат.

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