"Обмін і торг не розглядаю": в Росії виставили на продаж ціле місто

"Обмін і торг не розглядаю": в Росії виставили на продаж ціле місто

За додаткову плату "продавець" пропонував віддати також кілька населених пунктів поблизу та аеропорт.

У Росії на одному з сайтів оголошень виставили на продаж столицю Алтайського краю — місто Барнаул, площею 322 кілометри. Купити місто пропонували за 150 млн рублів (близько 56 млн гривень).

Про це повідомляє місцевий телеканал "Катунь 24".

"Місто поділено на 4 райони. Є щонайменше 4 великих парки, щонайменше 6 великих торгових центрів. Щороку хтось обов'язково відкриває тут свій бізнес (але поки закривають більше, ніж відкривають), за рахунок чого до бюджету надходять додаткові кошти", — написав автор оголошення.

"Власник" також підкреслив, що об'єкт "має опалення, проведено електрику, інтернет". "Продавець" наголосив, що в місті є все "для нормальної життєдіяльності".

Обмін і торг "власник" міста не розглядає. Однак за додаткові 15 мільйонів рублів (майже 5,6 млн гривень) готовий "віддати на додачу" ще кілька населених пунктів - Власиху, Супутник та Авіатор. За додаткові 30 млн рублів (понад 11 млн гривень) до вартості лота продавець пропонував віддати й аеропорт.

Незабаром оголошення на сайті заблокували.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Барнаулі сталася жахлива аварія. Товарний потяг, у який врізався легковий автомобіль на переїзді кілька кілометрів тягнув авто за собою. Свідки стверджують, що водія автівки виявили у салоні без голови.

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