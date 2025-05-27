Обмін полоненими: чи віддала Україна захоплених на Курщині північнокорейців

Один із північнокорейських полонених

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У масштабному обміні військовополоненими у форматі «1000 на 1000» солдатів із Північної Кореї, захоплених в полон на Курщині, не було в списку.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

За словами депутата південнокорейського парламенту Ю Йон-вона, військових на прізвища Рі і Бек не внесли до списку обміну. Посилаючись на інше джерело, Ю Йон-вон сказав, що їх не включили до останнього обміну на прохання Сеула, оскільки Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть перейти на бік Півдня. Зокрема, солдат Рі висловив намір приїхати до Південної Кореї.

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Південнокорейський депутат зустрівся з двома полоненими під час свого візиту до України в лютому. В аудіозаписі, опублікованому депутатом, Рі висловив стурбованість щодо можливої ​​страти його батьків, якщо він повернеться до Північної Кореї в рамках обміну полоненими.

«(Рі) очікує трагічного кінця для себе та своїх батьків, якщо його репатрійують до Північної Кореї», — сказав депутат, закликаючи уряд Південної Кореї докласти зусиль, щоб вони могли приїхати до Півдня.

Нагадаємо, що 11 січня 2025 року ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

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В інтерв’ю виданню з Південної Кореї північнокорейські полонені розповіли про важке життя в КНДР, репресії та свій шлях в армії диктатора Кім Чен Ина.