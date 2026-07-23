Обмін технологіями смерті: Росія готує Китай до майбутньої війни

Кремлівський диктатор Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпин / © Associated Press

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На тлі тривалих бойових дій в Україні Пекін отримує безпрецедентний доступ до російських військових секретів в обмін на постачання компонентів подвійного призначення. Ця тісна співпраця дозволяє китайській армії компенсувати брак реального бойового досвіду та підготуватися до можливого прямого військового зіткнення зі Сполученими Штатами Америки.

Про це пише The Economist.

Тренування піхоти та еволюція дронів

З 2024 року китайські солдати проходять інтенсивні тренування з використання безпілотників та ведення міських боїв на спеціальному військовому полігоні поблизу російського Волгограда. Цей навчальний комплекс регулярно використовується 8-ю армією РФ, яка сьогодні є основою окупаційних сил на сході України.

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Оскільки Китай не брав участі у великих війнах з часів прикордонного конфлікту з В’єтнамом у 1979 році, йому критично необхідні свіжі тактичні дані безпосередньо з поля бою. Китайські офіцери детально вивчають новітні підходи до штурму командних пунктів, боїв у траншеях, польової медицини та роботи в умовах щільного мінування.

Окрему увагу Пекін приділяє роботі російського центру управління безпілотниками «Рубікон», а китайські науково-дослідні інститути вже налагодили тісну співпрацю з Московським авіаційним інститутом. Також існують повідомлення розвідки про можливу присутність китайських військових спостерігачів поблизу української лінії фронту, які аналізують роботу операторів БПЛА.

Безшумні субмарини для блокади Тайваню

Окрім сухопутних операцій, Москва допомагає серйозно модернізувати китайський військово-морський флот, який налічує близько 60 підводних човнів. Однак, на відміну від флоту США, що має близько 70 виключно атомних субмарин, Пекін володіє лише 12 атомними човнами, а решта — це дизельні моделі, які є повільнішими та змушені частіше спливати на поверхню. Саме тому американські посадовці переконані, що Росія активно передає Пекіну секретні технології для створення значно тихіших атомних субмарин, аби подолати цей технологічний розрив.

На початку липня поточного року Китай вперше здійснив успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети зі свого підводного човна. Того ж дня стартували безпрецедентні спільні військово-морські навчання двох країн, головною темою яких стала боротьба з надводними та підводними дронами, де Китай переймав досвід росіян у Чорному морі.

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Спеціалісти зазначають, що китайські інженери, ймовірно, вже отримали доступ до передових російських технологій зниження шуму, які використовуються на субмаринах РФ класу «Акула», хоча секрети найсучасніших атомних човнів класу «Ясень» Кремль поки намагається приховувати. Ці російські розробки, очевидно, вже були інтегровані в нову ядерну ударну субмарину типу 095, яку КНР успішно спустила на воду на початку 2026 року, а також застосовуються під час будівництва атомного ракетоносця типу 096.

Ці інновації дозволять китайським човнам діяти значно вільніше по всьому Тихому океану та створюватимуть пряму загрозу американським військовим базам під час гіпотетичного конфлікту за Тайвань. Це також стане серйозним викликом для нової американської стратегії «Hellscape», яка передбачає масоване використання недорогих морських безпілотників для протидії флоту КНР. Водночас сам Тайвань також активно готується до протистояння: з 2022 року острів розбудовує власну індустрію безпілотників та принципово відмовився від використання будь-яких китайських компонентів.

Спільний протиракетний щит та космічні загрози

Ще одним стратегічним напрямком двосторонньої співпраці є протиповітряна та протиракетна оборона, де Росія зберігає величезний досвід розробки систем раннього попередження. Відомо, що Кремль відкрито допомагає Пекіну будувати радарну систему раннього виявлення ядерних запусків.

Як свідчать «злиті» західні розвідувальні документи, у 2023 році сторони підписали секретну угоду про розробку абсолютно нової системи ПРО, здатної зупиняти американські балістичні та гіперзвукові ракети. Планується, що цей спільний комплекс за своїми характеристиками перевершить навіть найсучаснішу російську систему С-500.

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Розслідування іноземних медіа також виявили, що Росія та Китай серйозно обговорювали безпрецедентні плани з виведення з ладу супутникової мережі Starlink. В обмін на свої напрацювання щодо придушення Starlink та надання бойових розвідданих, Кремль сподівається отримати китайські безпілотники та найновіші технології штучного інтелекту.

«Китайці розуміють важливість російських знань. Вони вже усвідомили, що характер війни змінюється, і якщо ви хочете бути дійсно готовими до бойових дій, вам потрібно вчитися у людей, які мають практичний досвід», — підкреслив колишній радник міністра оборони України Олександр Данилюк.

Окрім технологій, армія КНР надзвичайно зацікавлена в російських польових даних щодо роботи західного озброєння, зокрема систем HIMARS, які також захищають Тайвань. Ситуацію ускладнює й те, що голова Тихоокеанського командування США адмірал Семюел Папаро попереджає про ще одну загрозу — зростання військової співпраці між Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Будь-яке завершення війни в Україні чи навіть політичний хаос у Росії дозволять цій осі поглинути найкращий військовий досвід свого партнера та кардинально змінити силовий баланс у Тихоокеанському регіоні на десятиліття вперед.

Нагадаємо, Китай зайнявся спорудженням точних повнорозмірних макетів американських військових кораблів, винищувачів та стратегічних об’єктів Тайваню в пустелі Такла-Макан. Оприлюднені супутникові знімки свідчать, що Пекін використовує ці копії як мішені для відпрацювання високоточних ракетних ударів на тлі зростання геополітичної напруги.

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