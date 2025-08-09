Повільна поразка для Києва: CNN про ідею «обміну територій» / © ТСН.ua

Аляска, територія, яку Росія продала Сполученим Штатам 158 років тому за 7,2 мільйона доларів, стане місцем, де російський диктатор Путін спробує «протиснути» свою територіяальну угоду століття, змусивши Київ віддати ті ділянки землі, які він ще не зміг захопити.

Як саміт Трампа та Путіна на Алясці може спричинити повільну поразку України, пише CNN.

У виданні зазначають, що Київ європейські союзники з цілком зрозумілим жахом відреагували на ідеї посланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що Україна поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню.

У виданні описали, як може виглядати пропозиція Віткофф. CNN зазначає, що Росія близька до оточення двох ключових донецьких міст, Покровська та Костянтинівки, і може фактично поставити в облогу українські війська, які захищають ці два вузли, найближчими тижнями.

На думку автора статті, Україна і так втратить ці два міста у найближчі місяці.

Втрата решти Донеччини — головним чином міста Краматорськ і Слов’янськ — виглядає набагато неприємніше. Там зараз живуть тисячі мирних жителів, і Москва була б у захваті від сцен, де міста евакуюються, а російські війська заходять без жодного пострілу.

Що може отримати Україна в результаті «обміну», про який говорив Трамп?

На думку видання, йдеться крихітні ділянки прикордонних територій, окуповані Росією в Сумській та Харківській областях — частина нібито «буферної зони» Путіна. Але це не так багато.

Головна мета переговорів

У CNN вважають, щоловна мета переговорів — припинення вогню. Проте Путін давно вважає, що негайне припинення вогню, якого вимагають Сполучені Штати, Європа та Україна вже кілька місяців, неможливе без виконання його вимог. Малоймовірно, що диктатор змінив свою думку тепер, коли його війська переважають на східній лінії фронту.

Видання нагадує, що Путін з самого початку чітко дав зрозуміти, чого хоче: вся Україна підкорена або окупована, а також стратегічне перезавантаження відносин зі США, яке передбачає відмову від Києва. Його помічник Юрій Ушаков говорив про Аляску як чудове місце для обговорення економічної співпраці між Вашингтоном і Москвою, і натякнув, що вже було запропоновано провести повторний саміт у Росії.

Існує ризик того, що між Трампом і Путіним виникне дружня атмосфера. Києву може бути представлений план обміну територіями або захоплення території, який повністю відповідає інтересам Москви, при цьому старі ультиматуми США щодо допомоги та обміну розвідувальними даними залежатимуть від прийняття Україною угоди, яку ми бачили раніше.

Путіну потрібно більше часу, щоб продовжувати завойовувати, і він ось-ось їх отримає.

Що змінилося з того часу, як востаннє Трамп «наїжджав» на Зеленського

У виданні пояснили, що змінилося з часу скандалу в Овальному кабінеті Трампа з Зеленським. На думку автора статті, зараз присутні два елементи, яких тоді не було.

По-перше, це Індія та Китай. Вони могли надати Путіну певний поштовх для зустрічі з Трампом або, принаймні, знову запропонувати більше формальної дипломатії, і можуть бути стурбовані тим, що їхній імпорт енергоносіїв буде поставлений під загрозу через вторинні санкції Трампа.

По-друге, Трамп стверджує, що його ставлення до Путіна змінилося. «Розчарований», «огидно», «підштовхує мене» — все це новачки в його лексиконі щодо кремлівського диктатора.

Хоча Трамп, здається, легко стримує себе від того, щоб завдавати Москві справжнього болю, дозволяючи погрозам і дедлайнам згасати навколо нього, його оточують союзники та республіканці, які нагадають про це.

Загроза для України

«Багато чого могло б піти добре. Але сцена готова до чогось зловіснішого. Задумайтеся на мить про менталітет Путіна. Третя загроза санкцій з боку Трампа зникла, і його сили переходять до періоду стратегічного вигоди на передовій», — зазначає CNN.

У виланні нагадують, що Путін отримав своє перше запрошення до США за десятиліття — і це само по собі вже є перемогою. Крім того, на Алясці він з Трампом обговорить мирний шлях в Україні без України, обговорить угоду, за якою йому навіть не доведеться воювати, щоб отримати частину решти територій, які він хоче.

«І це ще до того, як колишній шпигун КДБ почне застосовувати свою очевидну магію до Трампа. До п’ятниці залишилося шість днів, але навіть ця відстань схожа на повільну поразку для Києва», — підсумували у виданні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Сьогодні президент Зеленський фактично відхилив пропозицію президента Трампа, пославшись на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною.

Також глава держави сьогодні провів низку розмов зі світовими лідерами, де поскаржився, що Україні нав’язують «обмін» територій без гарантій.

У The New York Times вважають, що заява Зеленського про відмову від пропозиції Трампа може роздратувати Трампа.