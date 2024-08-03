Обмін ув'язненими між РФ і Заходом: експерт вказав на дуже тривожний момент

Між Росією та Заходом 1 серпня відбувся обмін ув'язненими. Країна-агресорка повернула 10 своїх громадян і звільнила з тюрем 17 політв’язнів.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що в обміні між РФ і США помітний великий вплив Джо Байдена. Водночас чимало експертів з європейських країн назвали цю подію "ганебною сторінкою в історії".

Про це Олег Рибачук розповів 24 Каналу.

За його словами, у Європі та США підтверджують, що цей обмін став концентрацією багаторічного досвіду Байдена й "діамантом на його президентській короні". Саме він зміг переконати західних лідерів погодитися на обмін.

"Але найбільше турбує міжнародних аналітиків те, що був створений дуже небезпечний прецедент, коли обміняли професійного кілера, який серед білого дня холоднокровно розстріляв лідера чеченської опозиції", – розповів Олег Рибачук.

Раніше обмінювати кілерів відмовлялися. Прецедентів таких обмінів не було. А тепер світ побачив, як Путін обіймається з вбивцею та ще й колишнім полковником ФСБ. Це шокувало всю демократичну спільноту.

В цьому контексті Німеччина назвала "дуже важким" рішення про обмін Вадима Красікова, який відбував довічне ув'язнення у німецькій в'язниці за вбивство. Серед слідчих цей обмін також не мав розуміння.

Рибачук вважає, що обмін став сигналом для інших путінських найманців, що диктатор здатний повернути своїх людей. Ба більше, це відбувається навіть тоді, коли Путін невиїзний, Росія під санкціями, а війна в Україні триває майже 3 роки.

Обмін ув'язненими між РФ і США / Фото: Associated Press

"Фактично Путін обміняв всіх своїх ключових гравців. Для нього це було принципово. Подивіться на його мову тіла, коли він зустрічав Красікова. Він гордий, впевнений і йому вдається створювати прецеденти, коли можна ловити журналістів, опозицію, громадських діячів, а потім обмінювати їх на злочинців", – наголосив Олег Рибачук.

Така політика приносить російському диктатору дивіденди. Зараз на Заході намагаються "підсолодити" цей обмін, мовляв, були врятовані невинні люди, а російська опозиція тепер вийде з гучним протестом проти Путіна. Втім на це не варто сподіватися.

"Я бачив цих "лідерів опозиції", чув їх на міжнародних конференціях і в мене немає враження, що для Путіна вони становлять реальну загрозу", – підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Нагадаємо, 1 серпня Білий дім підтвердив обмін ув'язненими з РФ. До Сполучених Штатів повернулися троє американських громадян і один власник гринкарти, які були несправедливо ув’язнені в Росії. Загалом в межах угоди вдалось домовитися про звільнення з Росії 16 людей, з них п’ятеро громадян Німеччини та семеро росіян, "які були політичними в'язнями у власній країні".

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