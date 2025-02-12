Обмін ув'язненими між США та РФ: Трамп погодився видати російського криптошахрая

Звільненого росіянина Олександра Винника визнано винним у Франції та США у відмиванні грошей і шахрайстві.

Президент США Дональд Трамп обміняв російського в'язня Олександра Винника на звільнення американського вчителя та колишнього співробітника посольства США Марка Фогеля.

Про це пише New York Post.

Винника було заарештовано 2017 року у Греції та екстрадовано до Франції, а потім до США, де його звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей. Шість років до арешту Винник керував криптовалютною біржею BTC-e, якою пройшли транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів.

У грудні 2020 року Винника було визнано французьким судом винним у відмиванні грошей і засуджено до п'яти років ув'язнення. У травні 2024-го він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей у суді Сан-Франциско.

"Ми розглядаємо це як дуже чесну угоду. Ми не міняємо "торговця смертю" на баскетболістку", – заявив журналістам представник Білого дому, нагадавши про обмін баскетболістки Брітні Грайнер на так званого "торговця смертю" Віктора Бута, організований адміністрацією президента Джо Байдена.

Другий представник адміністрації Трампа додав, що Винник зараз перебуває під вартою в Північній Каліфорнії, очікуючи відправлення до Росії.

Звільнений американський вчитель Марк Фогель уже повернувся до США ввечері вівторка, 11 лютого, після трьох з половиною років у російській в'язниці, куди його відправили за звинуваченням у зберіганні марихуани.

"Без обрання президента Трампа нічого цього не сталося б", – прокоментував звільнення американського громадянина спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, який організовував повернення Фогеля додому.

Чиновник зазначив, що угода про обмін "сформувалася" за останні кілька днів за участю Саудівської Аравії. За інформацією видання, Трамп також повідомив, що ще одного американця, ім'я якого наразі не називається, буде звільнено вже в середу.

Нагадаємо, "торговця смертю" Віктора Бута обміняли на олімпійську чемпіонку з баскетболу Брітні Грайнер 2022 року. В Росії одного з найбільших у світі нелегальних торговців зброєю зустрічали як національного героя.

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