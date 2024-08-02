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Обмін в'язнями між Росією та Заходом: у Байдена показали перші розмови зі звільненими (відео)

Обмін в'язнями між Росією та Заходом: у Байдена показали перші розмови зі звільненими (відео)

Байден показав перші розмови звільнених полонених

Врешті-решт заповітна мрія близьких здійснилася.

США повернули в'язнів, яких утримувала Росія. З'явилися кадри перших розмов звільнених полонених.

Відео оприлюднив президент США Джо Байден.

"Кожен із батьків, дітей, подружжя та близьких, хто сьогодні приєднався до мене в Овальному кабінеті, довго молився за цей день. Лише за кілька годин, коли наші співвітчизники-американці повернуться додому, ці молитви отримають відповідь", – написав політик.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли звільнених полонених. Пол Вілан, Еван Гершкович та Алсу Кумашева вже у США.

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