Обмін в'язнями між Росією та Заходом: у Байдена показали перші розмови зі звільненими (відео)

Врешті-решт заповітна мрія близьких здійснилася.
США повернули в'язнів, яких утримувала Росія. З'явилися кадри перших розмов звільнених полонених.
Відео оприлюднив президент США Джо Байден.
"Кожен із батьків, дітей, подружжя та близьких, хто сьогодні приєднався до мене в Овальному кабінеті, довго молився за цей день. Лише за кілька годин, коли наші співвітчизники-американці повернуться додому, ці молитви отримають відповідь", – написав політик.
Every parent, child, spouse, and loved one who joined me in the Oval Office today has been praying for this day for a long time.— President Biden (@POTUS) August 2, 2024
In just a few short hours when our fellow Americans return home, those prayers will be answered. pic.twitter.com/2xglu30HE9
Нагадаємо, президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли звільнених полонених. Пол Вілан, Еван Гершкович та Алсу Кумашева вже у США.
Читайте також: