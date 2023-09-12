Обмін їжі на зброю: експерт назвав найреалістичніший сценарій військової співпраці РФ і КНДР

Експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв вважає, що Росія готується отримати від КНДР зброю та боєприпаси в обмін на продовольство.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Візит північнокорейського Кім Чен Ина до Росії має на меті передачу складів з боєприпасами. Це можуть бути радянські боєприпаси, а також якісь власні розробки. На жаль, Північна Корея мала можливості виробляти свої боєприпаси. Фактично це буде обмін зброї на їжу”, — каже експерт.

“Не варто забувати, що вже 4 роки поспіль КНДР страждає не просто від нестачі ресурсів, яких їм не вистачає, — Північна Корея має великі проблеми з продовольством”, — пояснив Краєв.

Він також припустив, що візит Кім Чен Ина до Росії можливо повʼязаний з розвитком співпраці РФ та КНДР у ядерній сфері.

“Росія, яка є великою ресурсною країною, так чи інакше знайде продовольство для Північної Кореї. Для Росії КНДР є чудовим партнером, і вони будуть міняти їжу на корейську зброю. Це найбільш реалістичний сценарій. Звісно це росіяни використають і в пропагандистських цілях”, — розповів експерт.

“Також не слід забувати про ще один можливий сценарій розвитку. Зокрема, про розвиток співпраці РФ з КНДР в ядерній сфері. Адже ми чудово знаємо, що для двох диктаторів ядерна зброя є маніпулятивним шантажним фактором”, — резюмував він.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до країни-агресорки Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан, що в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.

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