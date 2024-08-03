Вони заявили, що санкції Заходу часто шкодять жителям Росії, а не Путіну.

Російські опозиціонери, яких передали країнам Заходу в рамках нещодавнього обміну, заявили, що країни заходу повинні зняти санкції з Росії, які шкодять життю "простих росіян".

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Під час пресконференції Бонні вони заявили, що санкції потрібно направляти проти режиму Путіна, але не проти росіян.

Обміняний Володимир Кара-Мурза розповів, що аніде займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні. Він поскаржився, що санкції Заходу часто шкодять не режиму Путіна, а жителям Росії.

"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян Російської Федерації за принципом громадянства", - заявив він.

Його підтримав інший звільнений росіянин Андрій Пивоваров.

"Я прошу західні країни простягнути руку росіянам: якщо послабити санкції для простих людей, вони зрозуміють, що живуть погано не тому, що Захід зіпсував їм життя", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц заявив про "складне рішення" під час масштабного обміну увʼязненими з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Туск заявив, що Польщі відіграла важливу роль в масштабному обміні увʼязненими між РФ та країнами Заходу.

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