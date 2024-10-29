Обміняного з полону ЗСУ російського капітана застрелив підлеглий на Курщині

Дмитро Слєпньов був убитий трьома вистрілами в голову з автомата.
У Курській області підлеглий застрелив капітана збройних сил Росії Дмитра Слєпньова, який раніше потрапив у полон до ЗСУ, а потім був звільнений за обміном.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Згідно з заявами, 25 жовтня у районі населеного пункту Крем’яне на Курщині був убитий капітан Дмитро Слєпньов – заступник командира 2-го МСБ 810-ї окремої бригади морської піхоти (військова частина 13140, окупований Севастополь).
"Під час службової наради на спостережному пункті капітан вступив у словесний конфлікт з рядовим Рябовим Олександром Сергійовичем. Останній застрелив Слєпньова трьома вистрілами в голову з АК-47", – йдеться в повідомленні.
До слова, в російському Челябінську екснайманець ПВК "Вагнера" у напівголому вигляді кидався на людей з ножем і був застрелений співробітниками Росгвардії.
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