"Обмотали грілками, щоб було тепло": у Мережі тролять вигляд Путіна під час запису новорічного вітання

Очільник країни вдяг щось незрозуміле під пальто.
Президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання. Глава країни-агресора вдягнув пальто, яке стовбурчилося на животі.
У Твіттері опублікували фото, де Путін стоїть на фоні Кремля у пальто, під яким щось випирає.
"Поясніть, будь ласка, що тут відбувається?", - підписав публікацію користувач VestnikStab.
На кадрах привітання з Новим роком жителів Росії президент стоїть у темному пальто, яке неприродньо випирається на животі, немов туди щось підмостили.
Користувачі Мережі висловили свої думки з приводу побаченого.
- Коли міряв пальто без броніка.
- Людина під пальто обмоталася теплою бабусиною хусткою.
- Груди обвисли.
- Може його грілками обмотали, щоб було тепло.
- Вагітний наступником.
- Як кулька, раптом може лопнути.
- За пазухою подарунки для росіян.
- "Надувательство".
- З'їв Росію, тепер роздуло.
Объясните пожалуйста, что тут происходит? pic.twitter.com/AdQdYElxTD— Вестник Стабильности (анонимный сатирик) (@VestnikStab) January 1, 2022
Нагадаємо, що Байден попередив Путіна, що Росії не дозволять захопити Україну.
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