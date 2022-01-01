"Обмотали грілками, щоб було тепло": у Мережі тролять вигляд Путіна під час запису новорічного вітання

"Обмотали грілками, щоб було тепло": у Мережі тролять вигляд Путіна під час запису новорічного вітання

Очільник країни вдяг щось незрозуміле під пальто.

Президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання. Глава країни-агресора вдягнув пальто, яке стовбурчилося на животі.

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У Твіттері опублікували фото, де Путін стоїть на фоні Кремля у пальто, під яким щось випирає.

"Поясніть, будь ласка, що тут відбувається?", - підписав публікацію користувач VestnikStab.

На кадрах привітання з Новим роком жителів Росії президент стоїть у темному пальто, яке неприродньо випирається на животі, немов туди щось підмостили.

Користувачі Мережі висловили свої думки з приводу побаченого.

Коли міряв пальто без броніка.

Людина під пальто обмоталася теплою бабусиною хусткою.

Груди обвисли.

Може його грілками обмотали, щоб було тепло.

Вагітний наступником.

Як кулька, раптом може лопнути.

За пазухою подарунки для росіян.

"Надувательство".

З'їв Росію, тепер роздуло.



Объясните пожалуйста, что тут происходит? pic.twitter.com/AdQdYElxTD — Вестник Стабильности (анонимный сатирик) (@VestnikStab) January 1, 2022

Нагадаємо, що Байден попередив Путіна, що Росії не дозволять захопити Україну.

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