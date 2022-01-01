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"Обмотали грілками, щоб було тепло": у Мережі тролять вигляд Путіна під час запису новорічного вітання

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"Обмотали грілками, щоб було тепло": у Мережі тролять вигляд Путіна під час запису новорічного вітання

Очільник країни вдяг щось незрозуміле під пальто.

Президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання. Глава країни-агресора вдягнув пальто, яке стовбурчилося на животі.

У Твіттері опублікували фото, де Путін стоїть на фоні Кремля у пальто, під яким щось випирає.

"Поясніть, будь ласка, що тут відбувається?", - підписав публікацію користувач VestnikStab.

На кадрах привітання з Новим роком жителів Росії президент стоїть у темному пальто, яке неприродньо випирається на животі, немов туди щось підмостили.

Користувачі Мережі висловили свої думки з приводу побаченого.

  • Коли міряв пальто без броніка.
  • Людина під пальто обмоталася теплою бабусиною хусткою.
  • Груди обвисли.
  • Може його грілками обмотали, щоб було тепло.
  • Вагітний наступником.
  • Як кулька, раптом може лопнути.
  • За пазухою подарунки для росіян.
  • "Надувательство".
  • З'їв Росію, тепер роздуло.
  • ©

Нагадаємо, що Байден попередив Путіна, що Росії не дозволять захопити Україну.

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