Обмовка по Фрейду: чиновник при Міноборони РФ "визнав", в якої країни вони закуповують дрони-камікадзе (епічне відео)

"Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", обмовилися в Міноборони країни-терористки.

Член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе вони беруть з Ірану.

Епічне відео поширюють у Мережі.

Також читайте У Дніпрі IT-фахівниця працювала на росіян та розповсюджувала кремлівську пропаганду

На кадрах російський чиновник, якого запросили на ефірі, не знаючи, що йому уже увімкнули мікрофон, мабуть, уперше в житті сказав правду. Пухов обмовився, що дрони-вбивці українців вони беруть з Ірану.

"Човен розгойдувати не будемо, тому я прошу вас сильно на цих іранських... тому що це класика історій - дупа є, а слова немає, так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", - заявив представник Міноборони Росії.

Пізніше Пухов спробував виправдатися і пожалівся на "втрату пам'яті", бо "не пам'ятає, що він таке казав".

"Не пам'ятаю, щоб таке говорив, напевно, це якась постановка. Напевно, було, а можливо, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно було діло. Після ковіду погано з мозком", - сказав посадовець для "Підйому".

Також читайте У Генштабі ЗСУ назвали головне завдання для російських військ в Україні

ЄС запровадив санкції проти Ірану за постачання дронів для Росії

Російська Федерація тероризую мирне населення та б'є по критичній інфраструктурі України іранськими дронами "Shahed-136". У відповідь Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. У США також заявили про готовність запровадити санкції проти Ірану за постачання до РФ дронів.

Тим часом керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники, Україні потрібна система ППО.

Однак іранська влада офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

"Підрив ГЕС і вогняний мішок": рашисти в паніці евакуюються з Херсона - ексклюзивні деталі

Читайте також: