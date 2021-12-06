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Обнадійливі дані щодо "Омікрона" зі США і помилкова COVID-вакцинація немовлят у Бразилії. П'ять новин, які ви могли проспати

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Обнадійливі дані щодо "Омікрона" зі США і помилкова COVID-вакцинація немовлят у Бразилії. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • У Києві від ускладнень COVID-19 помер учасник гурту "Хорея Козацька", композитор Данило Перцов. Читати далі –>
  • У Києві внаслідок пожежі на ринку "Оболонь", розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів. Читати далі –>
  • У бразильському штаті Сан-Паулу двох немовлят помилково щепили вакциною проти COVID-19, розробленою американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech. Читати далі –>
  • Новий штам COVID-19 "Омікрон" швидко поширюється американськими штатами, однак попередні дані вказують на те, що він може бути менш небезпечним за "Дельту", заявили в США. Читати далі –>
  • В американському штаті Канзас помер колишній лідер більшості в Сенаті (від 1985 до 1996 року) Боб Доул, ветеран Другої світової війни та екскандидат у президенти США від Республіканської партії. Читати далі –>
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