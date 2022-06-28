Оборонка і передові технології: Канада вводить нові санкції проти Росії і Білорусі

Оборонка і передові технології: Канада вводить нові санкції проти Росії і Білорусі

Крім того, під санкції потрапили 15 громадян України, які підтримують російську окупацію. Їхні імена не називають.

Канада запроваджує додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.

Про це інформує пресслужба канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Санкції вводять проти:

6 фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії;

13 урядовців, двох представників силового сектору і двох компаній з Білорусі;

15 громадян України, які підтримують російську окупацію.

Трюдо також оголосив про намір Канади ввести санкції проти спонсорованих Кремлем пропагандистів, щоб протидіяти дезінформації РФ, яку вона використала для виправдання війни в Україні.

Канада також вживе додаткових і негайних заходів щодо заборони експорту деяких передових технологій, які можуть покращити внутрішні оборонні можливості Росії. Зокрема йдеться про квантові комп’ютери та сучасне виробниче обладнання, пов’язані з ними компоненти, матеріали, програмне забезпечення та технології.

Канада також заборонила експорт до Білорусі передових технологій і товарів, які можуть бути використані у виробництві зброї, а також імпорт і експорт широкого спектру предметів розкоші між Канадою та Білоруссю.

Крім того, Трюдо разом зі Сполученими Штатами, Британією та Японією, оголосив про намір ввести заборону на імпорт певних золотих товарів з Росії, виключивши цей товар з офіційних міжнародних ринків і ще більше ізолюючи РФ від міжнародних ринків.

"Канада непохитно вірить, що українці заслуговують жити в мирі. Володимир Путін та його режим заподіяли невимовний біль і страждання в Україні та всьому світі. Разом з нашими колегами з G7 Канада посилює наш постійний і скоординований тиск, щоб завершити війну, яку розпочав Володимира Путін", – зазначив Джастін Трюдо.

Нагадаємо, що на саміті "Великої сімки" домовилися посилювати тиск на РФ. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

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