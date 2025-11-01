Оборонна концепція НАТО: Альянс розробив новий секретний план на випадок можливої війни з Росією

Протистояння НАТО та Росії

У НАТО розробили всеосяжну оборонну концепцію в рамках підготовки до війни з Росією.

Про це пише видання Welt.

Серед військових НАТО все більше зростає впевненість у неминучості війни з Росією. Причому найбільшою небезпека російського нападу стане після завершення війни в Україні, вважають вони.

В Альянсі вважають, що Путін вже розпочав «фазу 0» нападу, регулярно влаштовуючи провокації в Європі для випробування оборонної здатності союзників.

Тому в НАТО розпочали роботу над втіленням у життя секретних регіональних оборонних планів.

За даними Welt, минулого тижня генерал Крістофер Донахью, головнокомандувач сухопутними військами НАТО, представив «Концепцію лінії стримування на східному фланзі» обсягом 4400 сторінок. З нею були ознайомлені представники усіх 32 членів Альянсу.

Важливу роль у концепції Донахью відіграють безпілотники та автономна зброя. Також плани передбачають розміщення більшої кількості важких озброєнь на східному кордоні НАТО і кращому об’єднанні збройних сил в мережу обміну даними.

Нагадаємо, на початку жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія, схоже, активізувала інформаційно-психологічну фазу підготовки, відому як «Фаза 0», яка має створити передумови для можливого майбутнього конфлікту з НАТО.