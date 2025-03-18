Оборонні гіганти ЄС прагнуть зменшити залежність від США: як саме

Airbus, Dassault та десятки інших компаній закликали Євросоюз підтримати європейські технології та зменшити залежність від США.

До 100 європейських промислових, технологічні компаній та лобістських груп, включно з важковаговиками Airbus і Dassault, закликали Єврокомісію змусити більше домашніх технологій увійти до цифрової інфраструктури блоку.

Про це повідомляє Politico.

Як європейські компанії пропонують зменшити залежність від США?

Компанії звернулися з листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та керівника з технологічного суверенітету Хенни Вірккунен. Автори звернення заявили, що Європі треба бути "більш технологічно незалежною на всіх рівнях своєї критичної цифрової інфраструктури".

Підписанти листа закликають уряди запровадили вимоги "Купуй європейське" задля збільшення попиту на вітчизняні технології. Також пропонується створити "фонд суверенної інфраструктури", який би підтримував інвестицій у більш капіталомісткі галузі, як-от мікросхеми та квантові технології.

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Автори листа попередили, що швидке погіршення відносин ЄС і США означає, що промисловий базис Європи зазнає зростальних ризиків, пов'язаних із американськими технологіями у ланцюжках постачання. Як доказ підписанти навели виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки. На сьогодні Європа перебуває у конфлікті з Вашингтоном щодо тарифів на алюміній та сталь, а протягом останніх місяців зросла напруженість у регулюванні технологій.

Окрім згаданих вище компаній, підписантами листа виступили також:

французький державний інвестиційний банк Bpifrance,

європейські хмарні компанії, як-от Scaleway, OVHCloud і Nextcloud,

кілька альянсів технологічної індустрії, включчно з France Digital, Європейським альянсом цифрових МСП та Connect Europe,

менші європейські технологічні компанії, такі як Proton і Ecosia.

Наскільки Європа залежна від технологій США?

Залежність Європи від американських технологій є суттєвою. Європейські дані в основному зберігаються на хмарних сервісах США. Водночас американські компанії, як-от Amazon, Microsoft і Google, займають понад дві третини європейського ринку.

Європа – це лише 10% світового ринку мікросхем. Нещодавно американські компанії, такі як OpenAI, стали лідерами у застосуваннях штучного інтелекту, як-от чат-боти.

У листі європейських компанії наголошується, що Єврокомісія повинна "мобілізувати промисловість" для "континентальної стратегії", аби забезпечити наявність власних альтернатив у цих секторах.

"Я не думаю, що мета полягає в тому, щоб бути повністю незалежними від США або решти світу... але принаймні мати деякі активи, щоб ми могли хоча б вести переговори", – заявив підписант листа, генеральний директор німецького провайдера зберігання файлів Nextcloud Франк Карлітшек.

Цей заклик є наступним після попередньої ініціативи індустрії під назвою EuroStack. Вона передбачає ідею створення трирівнева основної технологічної інфраструктури Європи – жорстка інфраструктура, посередницькі послуги, такі як хмарні сервіси та додатки, – та зменшення багатьох залежностей ЄС від великих американських технологічних компаній.

До слова, раніше видання Financial Times у своїй статті писало, що ЄС вивчає можливість створення нової супутникової мережі для отримання розвідданих у сфері безпеки. Це відбувається після дій президента США Дональда Трампа, які змусили Європу засумніватися, чи Вашингтон надалі братиме активну участь у європейській обороні.