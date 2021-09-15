Обов’язкова вакцинація від коронавірусу для медиків починає діяти у Франції

Обов’язкова вакцинація від коронавірусу для медиків починає діяти у Франції

Нещеплених медпрацівників там близько 300 тисяч.

У Франції 15 вересня набирає чинності обов’язкова вакцинація від коронавірусу для медиків.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Нещеплених медпрацівників там близько 300 тисяч людей. І їм погрожують відстороненням від роботи без виплати зарплат. Напередодні кількасот медиків прийшли протестувати під французький МОЗ. Кажуть - не розуміють: як ще вчора їх називали героями, а сьогодні викидають з роботи.

Тим часом у Британії медпрацівникам, людям, старшим 50-ти років, та іншим групам ризику офіційно рекомендували зробити третю дозу щеплення. Мовляв, це допоможе виробити кращий імунітет перед зимовим сезоном. Єдине застереження – почекати хоча б півроку після другої дози. Третю, так звану бустерну дозу, вже місяць колять в Ізраїлі і планують в багатьох інших країнах.

Новини світу: у Франції набирає чинності обов'язкова вакцинація від коронавірусу для медиків

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