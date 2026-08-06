Обпекли обличчя та вухо: у Варшаві жорстоко напали на українського підлітка

Польська швидка / © Associated Press

Реклама

У Варшаві троє підлітків, за словами матері потерпілого, напали на 14-річного українця та розпилили на нього пекучу речовину. Хлопця госпіталізували.

Про інцидент, який стався 3 серпня близько 16:00 біля одного з торговельних центрів у районі Таргувек, повідомляє InPoland. Журналісти поспілкувалися з матір’ю хлопця, якого звати Назар.

Реклама

Що розповіла мати постраждалого

За словами Надії, того дня її син пішов до магазину. Жінка розповіла, що троє хлопців почали йти за ним і вигукувати образи через його національність. Після цього вони розпилили на підлітка речовину, яка спричинила сильне печіння.

Реклама

Видання пише, що речовина викликала опіки слизової. Мати повідомила, що нападники були неповнолітніми та, на її думку, приблизно 16 років. Вона також розповіла про опіки на обличчі та у вусі сина. Хлопець стверджує, що нічого нікому не говорив і просто сидів на лавці з телефоном.

«Коли хлопець відчув на собі дію речовини, він почав кричати та просити допомоги. Перехожі викликали швидку та зателефонували батькам. Назара забрали до лікарні. На місці була також і поліція», — йдеться у повідомленні.

Після інциденту перехожі викликали швидку й повідомили батькам. Назара доправили до лікарні, а мати подала заяву до поліції.

Що відомо про реакцію поліції

У поліції підтвердили інцидент. Публічної заяви правоохоронців із деталями справи немає, тому невідомо, чи затримали нападників, як кваліфікували подію та чи встановили мотив нападу.

Реклама

За даними, які Головне управління поліції Польщі передало польським медіа, за перші шість місяців 2026 року правоохоронці отримали 180 повідомлень про ймовірні злочини на тлі ненависті щодо громадян України. Це на понад 30% більше, ніж за той самий період 2025 року. Для порівняння: за весь 2024 рік українці подали 267 таких повідомлень, а 2025-го — 275.

Новини партнерів