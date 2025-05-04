Обрання нового Папи: як понтифіки обирають собі ім'я і чому не залишають своє

Папа Франциск / © Associated Press

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Новообраний Папа замінює своє ім’я, коли стає очільником Римсько-католицької церкви. Цей вибір має велике символічне значення, оскільки задає тон усьому понтифікату.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

У чому зміст заміни імені

Автори матеріалу наводять приклад Святого Петра, одного з 12 апостолів, який отримав своє нове ім’я від Ісуса ще до того, як очолив Церкву.

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«Першим понтифіком, який офіційно змінив ім’я після обрання, був Папа Іоанн II (533–535 роки). Він відмовився від свого язичницького імені Меркурій (Mercurius). У Х столітті після обрання Петро Канепанова назвався Іоанном XIV, щоб уникнути титулу Петра ІІ», — йдеться у матеріалі.

Таке ім’я не може бути використаним передусім через вияв поваги до апостола Петра, першого Папи Церкви, а також через пророцтво, за яким Папа Петро ІІ стане останнім Папою перед кінцем світу.

«Зміна імені є звичною практикою: особливо Папи з Франції чи Німеччини часто обирають собі імена з італійським звучанням для гармонії з попередниками», — йдеться у статті.

Лише кілька понтифіків, як-от Марцелл II і Адріан VI, залишали свої імена.

Кожне ім’я має історичні конотації — як позитивні, так і суперечливі. Ім’я може натякати на продовження курсу реформ, посилання на популярного чи сильного Папу минулого або святого-захисника певної ідеї.

Так, Папа Франциск обрав ім’я на честь святого Франциска з Ассізі — символа миру, любові до природи й турботи про бідних. Це ім’я чітко окреслило його пріоритети.

А ось Папа Бенедикт XVI звернувся до святого Бенедикта і Папи Бенедикта XV, відомого своєю миротворчою діяльністю під час Першої світової війни.

Нагадаємо, поки світ оплакує смерть Папи Франциска у віці 88 років, у Ватикані готуються до конклаву для обрання його наступника. Та серед віруючих і дослідників знову згадується загадкове «Пророцтво пап», написане ще понад 400 років тому.

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