Обрав не той кущ: тигр напав на чоловіка, який зупинився помочитися (фото)

Поклик природи перетворився на жахливе випробування для чоловіка у віддаленому селі Пілібхіт на півночі Індії. Чоловік, який шукав хвилинку усамітнення, щоб справити потребу в полі, опинився віч-на-віч зі страшною твариною – тигром.

Як пише Daily Star, несподіваний напад завдав йому важких поранень на тілі, змусивши поквапитися до лікарні за невідкладною медичною допомогою.

Місцеві почали панікувати, оскільки раптова поява тигра спричинила занепокоєння щодо безпеки в цій місцевості. Попри те, що чоловік вижив після нападу, страх перед наступною зустріччю з тигром залишається великим.

Напруженості додає і те, що, за повідомленнями, на місці події не було представників лісового господарства, через що мешканці почуваються вразливими і незахищеними. Всього за 80 кілометрів від місця нападу розташований тигровий заповідник, що спричиняє запитання про походження агресивного котячого.

Тигр напав на чоловіка / Фото: Tahir Ibn Manzoor

Залишається незрозумілим, чи тигр заблукав із заповідника, чи завжди був мешканцем цієї місцевості. Невизначеність ситуації лише посилює відчуття тривоги серед мешканців села.

Чоловік оговтується від поранень, а громада бореться з наслідками нападу.

Тигр напав на чоловіка / Фото: Tahir Ibn Manzoor

Представник поліції повідомив, що правоохоронці проводять розслідування.

"Отримавши інформацію, поліцейський відділок Мадхотанди негайно виїхав на місце події і доправив пораненого на лікування до CHC Puranpur", - сказали в поліції. "Необхідні заходи заздалегідь вживаються лісовим департаментом і командою поліції".

Нагадаємо, раніше у Нідерландах вовк напав на 10-річну дівчинку. Тварина одразу ж відпустила дитину, але вона була настільки налякана, що впала і дістала незначні травми.

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