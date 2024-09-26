Обрав не той кущ: тигр напав на чоловіка, який зупинився помочитися (фото)

На щастя, він залишився живим.
Поклик природи перетворився на жахливе випробування для чоловіка у віддаленому селі Пілібхіт на півночі Індії. Чоловік, який шукав хвилинку усамітнення, щоб справити потребу в полі, опинився віч-на-віч зі страшною твариною – тигром.
Як пише Daily Star, несподіваний напад завдав йому важких поранень на тілі, змусивши поквапитися до лікарні за невідкладною медичною допомогою.
Місцеві почали панікувати, оскільки раптова поява тигра спричинила занепокоєння щодо безпеки в цій місцевості. Попри те, що чоловік вижив після нападу, страх перед наступною зустріччю з тигром залишається великим.
Напруженості додає і те, що, за повідомленнями, на місці події не було представників лісового господарства, через що мешканці почуваються вразливими і незахищеними. Всього за 80 кілометрів від місця нападу розташований тигровий заповідник, що спричиняє запитання про походження агресивного котячого.
Залишається незрозумілим, чи тигр заблукав із заповідника, чи завжди був мешканцем цієї місцевості. Невизначеність ситуації лише посилює відчуття тривоги серед мешканців села.
Чоловік оговтується від поранень, а громада бореться з наслідками нападу.
Представник поліції повідомив, що правоохоронці проводять розслідування.
"Отримавши інформацію, поліцейський відділок Мадхотанди негайно виїхав на місце події і доправив пораненого на лікування до CHC Puranpur", - сказали в поліції. "Необхідні заходи заздалегідь вживаються лісовим департаментом і командою поліції".
Нагадаємо, раніше у Нідерландах вовк напав на 10-річну дівчинку. Тварина одразу ж відпустила дитину, але вона була настільки налякана, що впала і дістала незначні травми.
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