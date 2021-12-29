"Образа правозахисної діяльності": США і Євросоюз засудили ліквідацію "Меморіалу" в Росії

Організація досліджувала радянські репресії та політичні справи в сучасній РФ.

Сполучені Штати Америки і Європейський Союз засудили закриття правозахисної організації "Меморіал" у Росії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.

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У Брюсселі наголосили, що такою забороною ошелешені. У Вашингтоні назвали це "образою правозахисної діяльності в усьому світі". Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що ліквідація "Меморіалу" відображає "еру простору, що стрімко скорочується, для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії".

Напередодні рішення про закриття організації ухвалив Верховний суд Росії. Майже три десятиліття "Меморіал" досліджував радянські репресії та створив докладну базу даних з іменами репресованих. Організація продовжувала вивчати політично вмотивовані справи проти активістів вже у сучасній Росії.

США та ЄС засудили закриття правозахисної організації "Меморіал" у Росії | Новини світу

У версії російського Верховного Суду товариство "Меморіал" створювало "брехливий образ СРСР як терористичної держави". Організацію також звинуватили у порушенні закону про іноземних агентів. Там вже заявили: шукатимуть законні способи продовжити роботу у Росії.

Як повідомлялося, після рішення суду під його будівлею почався мітинг. Люди скандували "ганьба". На місце одразу підтягнули поліцію й почалися затримання.

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