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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ображав українок в Іспанії: у Польщі висунули звинувачення місцевому мешканцю

У поліції Кракова пояснили, що хоча інцидент стався за кордоном, не виключено, що 25-річному чоловікові доведеться відповідати перед польською правоохоронною системою.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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25-річний поляк в аеропорту Малаги

25-річний поляк в аеропорту Малаги / © скриншот з відео

Звинувачення в образі двох громадянок України через їхню національність в аеропорту Малаги (Іспанія) почув 25-річний мешканець Велицького повіту (Малопольське воєводство). Про інцидент стало відомо із соцмереж. У поліції Кракова пояснили, що хоча інцидент стався за кордоном, не виключено, що чоловікові доведеться відповідати перед польською правоохоронною системою.

Про це пише польсько-український інформаційний портал inPoland.

Розслідування у справі проводить повітове управління поліції в Кракові проводить під наглядом прокуратури. Інцидент стався 28 липня в аеропорту Малаги невдовзі після того, як пасажири покинули літак, що прилетів до Іспанії з Кракова. За інформацією правоохоронців, отримані наразі докази вказують на те, що мали місце образи двох українок. У повітовому управлінні поліції Кракова зазначили, що образи могли бути спричинені саме національністю постраждалих.

Після повернення до Польщі жінки повідомили про можливість вчинення злочину. До справи долучено відеозапис поведінки поляка в іспанському аеропорту.

Поліцейські встановили, на відео 25-річний мешканець Велицького повіту. У поліції розповіли, що після повернення до Польщі чоловікові було пред’явлено звинувачення у публічній образі особи через її національність, як це передбачено статтею 257 Кримінального кодексу, та примушуванні іншої особи до певної поведінки, відповідно до статті 191, пункту 1 Кримінального кодексу.

Правоохоронці наголосили, що польська кримінальна відповідальність може застосовуватися до громадян Польщі, навіть якщо злочин було скоєно в іншій країні. Однак однією з умов є те, чи визнано відповідне діяння також у країні, де воно було скоєно. Поліцейське розслідування цієї справи все ще триває, і після його завершення матеріали будуть передані до прокуратури.

Раніше у Польщі стався черговий мовний інцидент проти українських біженців. Невідомий відкрив вогонь по вікнах квартири, де перебували українці, через те, що вони спілкувалися рідною мовою.

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