Образила Путіна: у Росії учасник війни з Україною убив співмешканку на очах у дочки

У російському місті Астрахань учасника війни з Україною засудили до 9,5 років колонії за вбивство співмешканки, яка образила Путіна.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

"Суд засудив Івана Полуніна до 9,5 років колонії суворого режиму за вбивство екс-партнерки, з якою у чоловіка була спільна 13-річна дочка. Вона перебувала у квартирі під час вбивства своєї матері. Чоловік відвіз дівчинку до готелю, після чого повернувся, щоб розчленувати тіло та сховати останки", – йдеться у повідомленні.

За версією слідства, вбивство сталося через те, що під час сварки жінка стала ображати російських військових та Путіна. Вона повідомила, що має українське коріння і багато родичів з України, а російські військові вбивають її рідних. Це, за словами Полуніна, спровокувало його. Він узяв ножа і завдав жінці кілька ударів.

Пом'якшувальною обставиною суд назвав його участь у війні проти України.

Учасник війни з Україною Іван Полунін / Фото: ASTRA

Раніше Полуніна було засуджено за злочини, пов'язані з наркотиками, але отримав помилування і у квітні 2023 року вирушив на фронт, де отримав контузію. На початку 2024 року повернувся додому.

Нагадаємо, раніше видання NYT писало, що Росія вербує ув'язнених на війну в Україну. Зокрема, наприкінці травня було звільнено групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. В українській розвідці це підтвердили і наголосили, що їхня кількість незначна.

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