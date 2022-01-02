"Образити жінку - значить образити Бога": про що говорив Папа Римський під час першої проповіді 2022 року

За його словами, матері знають, як долати перешкоди, розбіжності і як досягти миру.
Папа Римський Франциск виступає проти насильства щодо жінок і вважає, що образити жінку – все одно що образити Бога. Він зазначив, що матері та жінки не намагаються експлуатувати цей світ, а дарують йому своє життя.
Про це він сказав у суботу, 1 січня, під час першої проповіді 2022 року в день Урочистості пресвятої Богородиці та Всесвітній день миру, повідомляє DW.
"Скільки насильства щодо жінок! Цьому має бути край! Образити жінку - значить образити Бога, який прийняв людське єство від жінки", - зазначив понтифік під час літургії.
За його словами, матері знають, як долати перешкоди, розбіжності і як досягти миру. Так їм вдається перетворити проблеми в можливості для відродження і зростання.
Нагадаємо:
25 грудня, коли римо-католики святкували Різдво Христове, Папа Римський Франциск провів традиційну святкову месу у Ватикані. Служба тривала півтори години. Охочих прийти було багато, але через пандемію кількість відвідувачів обмежили.
Читайте також:
- Як правильно розвантажити організм після свят: основні правила
- Перший зорепад року Квадрантиди: де і коли дивитися та як правильно загадувати бажання
- "Похмільний синдром": поради від лікаря, щоб позбутися похмілля