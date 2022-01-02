"Образити жінку - значить образити Бога": про що говорив Папа Римський під час першої проповіді 2022 року

"Образити жінку - значить образити Бога": про що говорив Папа Римський під час першої проповіді 2022 року

За його словами, матері знають, як долати перешкоди, розбіжності і як досягти миру.

Папа Римський Франциск виступає проти насильства щодо жінок і вважає, що образити жінку – все одно що образити Бога. Він зазначив, що матері та жінки не намагаються експлуатувати цей світ, а дарують йому своє життя.

Про це він сказав у суботу, 1 січня, під час першої проповіді 2022 року в день Урочистості пресвятої Богородиці та Всесвітній день миру, повідомляє DW.

"Скільки насильства щодо жінок! Цьому має бути край! Образити жінку - значить образити Бога, який прийняв людське єство від жінки", - зазначив понтифік під час літургії.

За його словами, матері знають, як долати перешкоди, розбіжності і як досягти миру. Так їм вдається перетворити проблеми в можливості для відродження і зростання.

Нагадаємо:

25 грудня, коли римо-католики святкували Різдво Христове, Папа Римський Франциск провів традиційну святкову месу у Ватикані. Служба тривала півтори години. Охочих прийти було багато, але через пандемію кількість відвідувачів обмежили.

Різдво західного обряду - Папа Римський провів традиційну святкову месу у Ватикані

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