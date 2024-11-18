Обрив кабелю в Балтійському морі перервав зв'язок між двома європейськими країнами: що відомо

Служба безпеки і розвідки Фінляндії вказує на потенційну причетність людської діяльності.

Фінська державна компанія Cinia, яка спеціалізується на будівництві волоконно-оптичних мереж, повідомила про пошкодження свого підводного кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море.

Про це йдеться у пресрелізі компанії Cinia.

Цей кабель простягається від Сантахаміни в Гельсінкі до Ростока в Німеччині й має довжину 1173 км. Злам кабелю спричинив перерву в телекомунікаціях між країнами.

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Причини інциденту зараз розслідуються, причому Служба безпеки і розвідки Фінляндії вказує на потенційну причетність людської діяльності, такої як риболовля або постановка якоря. Заяви про навмисне пошкодження також не виключаються.

Cinia вже приступила до ремонтних робіт, але точні терміни відновлення зв'язку поки що невідомі.

Нагадаємо, що російський розвідувальний корабель шпигував у територіальних водах Ірландії. Судно було помічено на схід від Дубліна та на південний захід від острова Мен у четвер, 14 листопада.