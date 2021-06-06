Обрив ліфта з українцями в Польщі і $3 млн за самогубство школяра. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Польщі в п'ятницю, 4 червня, двоє українців постраждали внаслідок обриву ліфта з п'ятнадцятого поверху будівлі в центрі міста Лодзь. Читати далі –>
- Джо Байден підтвердив, що США готові протистояти викликам Росії, зокрема її агресії в Україні, разом з Європою. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закличе лідерів країн "Великої сімки" (G7) допомогти вакцинувати від COVID-19 увесь світ до кінця 2022 року. Читати далі –>
- На півночі Буркіна-Фасо бойовики вбили щонайменше сотню людей в селі Солхан в провінції Яга (регіон Сахель). Поблизу кордону з Ніґером також згоріли місцевий ринок і кілька будинків. Читати далі –>
- У США шкільний округ штату Огайо виплатить 3 мільйони доларів родині 8-річного Габріеля Тайя, який наклав на себе руки через булінг з боку дітей. Читати далі –>