Обрив підводних комунікацій у Балтійському морі: "Ростелеком" заявив про "зовнішній вплив"

У винятковій економічній зоні Фінляндії в Балтійському морі обірвався підводний кабель російської компанії "Ростелеком". Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Про це пише фінське видання Yle.

За даними журналістів, пошкоджено два кабелі. Один із них, під назвою "Балтика", має довжину майже 1000 км, понад третина з яких розташована в економічній зоні Фінляндії.

Саме цей кабель зараз відновлює команда російського корабля під постійним контролем берегової охорони Фінської затоки.

Водночас російське видання "РИА Новости" повідомило, що підводний кабель було пошкоджено внаслідок "зовнішнього впливу".

"Підводний кабель "Ростелекому" пошкоджено в Балтійському морі через зовнішній вплив, ведуться відновлювальні роботи, повідомили РІА Новини в компанії, додавши, що на абонентів це не вплинуло", – йдеться у короткому повідомленні.

У Фінляндії не коментують причину пошкодження російських кабелів чи зв'язок цього інциденту з пошкодженням кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Втім посадовець з Міністерства зайнятості та економіки Карі Клемм розповів виданню, що йдеться про два кабелі, які з'єднують Санкт-Петербург і Калінінград. Про їх пошкодження у відомстві дізнались одразу після Різдва – 27 грудня минулого року.

Нагадаємо, наприкінці січня через нову диверсію у Балтійському морі пошкоджено підводний кабель між Латвією та Швецією. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив, що розслідування триває і деталі інциденту ще не оприлюднені.

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