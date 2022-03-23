Обрізали крила: на острові Мен зняли з реєстрації літаки російських мільярдерів

Обрізали крила: на острові Мен зняли з реєстрації літаки російських мільярдерів

Заходи пов’язані із санкціями щодо російських повітряних суден у Британії.

На британському острові Мен знято з реєстрації літаки, які належать російським мільярдерам. Ймовірно, це було зроблено під впливом санкцій, які запроваджено до російських олігархів та російських повітряних суден через загарбницьку війну, яку розпочала Росія проти України.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на офіційні дані авіаційного реєстру острова Мен.

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Серед олігархів, яким “обрізали крила”, - найбагатша людина Росії, засновник USM Holdings Алішер Усманов, співвласник “Северсталі” Олексій Мордашов, бізнесмени та соратники Путіна Аркадій та Борис Ротенберги, співвласник “Уралхіму” та “Уралкалію” Дмитро Мазепін.

Реєстрації також позбавили літаки, що належать, ймовірно, співвласнику TCS Group Олегу Тінькову, власнику ФК “Монако” Дмитру Риболовлєву та власнику ФК “Краснодар” Сергію Галицькому. Троє останніх не перебувають під санкціями.

Також російські мільярдери позбулися реєстрації кількох вертольотів. Один з них належить згаданому Усманову, а ще три перебувають у власності Романа Абрамовича.

За інформацією джерел, на острові позбавляють реєстрації всі судна, які пов'язані з Росією.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії заявили, що будуть затримувати будь-який російський літак, який увійде в повітряний простір королівства.

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