Обрушення багатоповерхівки в Бєлгороді: в РНБО заявили про провокацію Росії

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України офіцер Сил оборони лейтенант Андрій Коваленко прокоментував обрушення багатоповерхівки у Бєлгороді Російської Федерації.

"Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності", — заявив Андрій Коваленко.

За його словами, цей інцидент — цілком схожий на провокацію Росії.

"Або інформаційну провокацію з роздування ситуації для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах", — зазначив очільник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, у Бєлгороді у неділю, 12 травня, обрушився під'їзд житлової багатоповерхівки. У цей час у місті була оголошена ракетна небезпека, також повідомлялось про роботу ППО. В Слідчому комітеті РФ заявили, що на місці є загиблі і постраждалі, але їх кількість наразі не відома.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що місто "було піддане масованому обстрілу з боку ЗСУ". Він стверджує, що під'їзд обрушився "в результаті прямого влучання снаряда".

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