"Обставини змінюються": нова заява США щодо використання американської зброї Україною

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що не може прогнозувати, чи дозволить Вашингтон завдавати ударів американською зброєю вглиб території Росії.

Про це він сказав під час щорічного Безпекового форуму в Аспені, штат Колорадо.

"Це питання ставили президенту на пресконференції після саміту НАТО, і він, по суті, сказав, що ми постійно дивимось на ситуацію: що потрібно Україні, що ми можемо запропонувати, і відповідно робимо свої судження. І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", – сказав радник президента.

За словами Саллівана, президент усвідомлює, що "обставини змінюються". Він нагадав, що Байден вже змінював свою політику щодо застосування американської зброї, зокрема, дозволивши Україні завдавати ударів по прикордонній території РФ.

"Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: "Так, звичайно, вперед!" Але наразі його позиція щодо ударів вглиб території РФ не змінилася", – зазначив радник.

Водночас Салліван зауважив, що США та американська зброя відіграють "критично важливу роль у цій війні". Тому на тлі очікуваної зміни адміністрації Білого дому після виборів і неможливості зараз передбачити, якою буде її політика, цілком доречним виглядає перехід координації постачання зброї в Україну від США до НАТО. Такий крок забезпечить сталу підтримку Збройних сил України незалежно від політичної ситуації у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили про можливість використання американської зброї по території Кримського півострова. Генерал Патрік Райдер зазначив, що "Крим — це Україна".

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