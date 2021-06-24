"Обстріл" британського есмінця поблизу окупованого Криму: ВВС оприлюднило відео інциденту

Defender мирно йшов через територіальні води України, наголосили у британському Міноборони.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який опинився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, було відкрито попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, зафільмував події на камеру.

Відповідне відео ВВС оприлюднило наступного дня після інциденту 24 червня.

На ньому видно, що російські кораблі й авіація слідкували за британським судном у Чорному морі, проте обстрілу, про який заявляє Росія на відео немає. Про це говорить і Джонатан Біл. Так, за його словами, ніякого обстрілу не було, але британське судно зазнало переслідувань з боку російських військових: понад 20 літаків в небі і два російські катери берегової охорони стежили за кораблем.

На відео також є ворожі попередження від російської сторони через радіозв’язок, зокрема "Якщо ви не зміните курс, я відкрию вогонь".

Варто зазначити, що Міноборони Великої Британії також заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося. Корабель Королівського флоту здійснював прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права", - зазначила британська сторона 23 червня у відповідь на заяви Росії про нібито відкриття вогню по есмінцю.

Зазначимо, що окупація Криму міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії. Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус "територій України, тимчасово окупованих Росією".

Нагадаємо, у середу 23 червня Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

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