Обстріл Харкова показав, що не треба вірити у путінські "казки про мир" — МЗС Чехії

Чехія буде просити НАТО просити допомогу у стримуванні російського імперіалізму.

Російський диктатор Путін "подавав сигнали" про нібито бажання закінчити свою агресію проти України, однак вже сьогодні російські агресори влаштували черговий терористичний обстріл Харкова, вдаривши по гіпермаркету "Епіцентр".

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Тому не слід вірити у російські "казки про мир", заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Він заявив, що буде просити колег по НАТО просити допомогти стримувати російський імперіалізм.

"П'ятниця — кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота — бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не ведіться на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я буду просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму", - написав Ліпавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по парку у Харкові.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову.

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