Обстріл лікарні в Секторі Гази: стало відомо, хто випустив ракету

Згідно із розслідуванням журналістів, вибух у лікарні у Секторі Гази стався не через авіаудар Ізраїлю.

Стало відомо, хто випустив ракету по лікарні Аль-Ахлі у Газі, де загинули сотні людей. Журналісти виявили, що, попередньо, вибух у лікарні в місті Газа стався через ракету, випущену терористами.

Про це повідомляє CNN.

Аналіз видання свідчить про те, що ракета була випущена з Сектору Гази. Вона розірвалася в повітрі та "часткового приземлилася" на лікарняний комплекс, що викликало великий вибух.

"Я вважаю, що це сталося так: ракета вийшла з ладу та не впала цілою. Мабуть, вона з якоїсь причини розвалилася у повітрі, і корпус ракети врізався в автостоянку. Там залишки палива спалахнули і спалахнули автомобілі та інше паливо в лікарні, що викликало великий вибух, який ми бачили", – заявив Маркус Шиллер, європейський експерт з ракет, який працював над аналізом для НАТО та ЄС.

Натомість полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон сказав, що повітряний вибух "відповідав несправній ракеті". Він заявив, що смуга світла відповідала "ракеті, яка спалює паливо при спробі досягти висоти".

Однак журналісти наголосили, що наразі "жоден висновок не може бути остаточним", тому що немає можливості отримати доступ до місця подій і зібрати докази.

Нагадаємо, що після удару по баптистській лікарні у Секторі Гази ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

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