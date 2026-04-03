Обстріл України: "Шахед" залетів до сусідньої країни

Російський "Шахед" / © Associated Press

Сьогодні, 3 квітня, у Молдові зафіксували, що російський безпілотник типу «Shahed» порушив її повітряний простір. Незаконний проліт відбувався на висоті близько 3000 метрів зі швидкістю 167 км/год.

Про це повідомила Служба повітряних операцій Національної армії Молдови

БпЛА залетів з боку населеного пункту Біляївка на Одещині та продовжив рух у напрямку молдовського населеного пункту Тудора, район Штефан-Воде.

Дрон залишив повітряний простір країни, перетнув державний кордон і попрямував у бік населеного пункту Крутоярівка на Одещині.

Атака по Україні 3 квітня — останні новини

Росія запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Армія країни-агресорки Росії здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Київській області, внаслідок чого відомо про загиблу. В Обухові дрон влучив у будинок. На Житомирщині також лунали вибухи.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що головна мета російських атак посеред дня — збільшити кількість жертв серед цивільних.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ застосовує нову тактику масованих атак, що полягає в поєднанні великого нічного удару з аналогічною масштабною атакою вдень.