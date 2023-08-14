“Обстріляне” росіянами судно продовжує рух за маршрутом: до румунського порту (скрин із радару)

За даними сервісу відстеження суден, суховантаж Sukru Okan під час "інциденту" перебував у територіальних водах Туреччини.

Суховантажне судно Sukru Okan, яке вранці 13 серпня начебто обстріляли із російського військового корабля у південно-західній частині Чорного моря і змусили зупинитися для огляду, спокійно продовжує свій рух за запланованим маршрутом.

Як свідчать дані радару MarineTraffic, кінцевим пунктом призначення цього судна під прапором Республіки Палау є румунський порт Сулина біля кордонів з Україною.

Станом на 01:00 (за київським часом) у ніч проти 14 серпня судно із турецьким екіпажем перебуває біля узбережжя Болгарії та прямує до румунського порту. Орієнтовний час прибуття до пункту призначення 12:00 UTC в понеділок, 14 серпня.

судно перебуває біля узбережжя Болгарії та прямує до румунського порту Сулина

Раніше російське Міноборони заявило, що судно прямувало до українського порту Ізмаїл, а близько 6:40 ранку (очевидно, за московським часом, тобто о 3:40 UTC) в неділю, 13 серпня, у південно-західній частині Чорного моря його було зупинено попереджувальними пострілами з патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Василь Биков".

Після цього нібито відбувся огляд цивільного судна російськими військовими.

За даними сервісу відстеження суден, суховантаж Sukru Okan в цей час перебував у територіальних водах Туреччини.

Суховантаж Sukru Okan під час інциденту перебував у територіальних водах Туреччини

Офіційної заяви Туреччини з цього приводу поки немає.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що атака російських терористів на цивільне судно, яке прямувало до Одеської області, поки офіційно не підтверджена.

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