Обсяг військової допомоги від Байдена може виявитися меншим: експерт вказав на неприємний нюанс

Заявлена під час візиту Зеленського до США військова допомога на $8 млрд за фінансовим обсягом більша, ніж за весь поточний рік.

Вартість нових пакетів військової допомоги від США, яку адміністрація Байдена хоче встигнути надати Україні до 20 січня, може враховувати зростання цін на озброєння, яке відбувається в усьому світі. Тому обсяг пакетів з допомогою може бути дещо меншим.

На цьому наголосив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Можливо, вартість пакета відображатиме зростання вартості озброєння. Наприклад, одна ракета до ПЗРК Stinger коштує понад $1 млн, хоча ще колись здавалося, що це дешева масова ракета, яку можна списувати за остаточною вартістю. Але це одна з тих реалій допомоги Україні від США, які треба враховувати", – сказав він.

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Водночас експерт зазначив, що заявлена під час візиту Зеленського до США військова допомога на $8 млрд за фінансовим обсягом більша, ніж за весь поточний рік.

За словами Івана Киричевського, адміністрація Байдена, перш ніж залишити Білий дім, намагається встигнути надати Україні певний запас, "подушку безпеки", головним чином боєприпаси як для артилерійських систем, протитанкових комплексів, для боротьби з безпілотниками, так і, можливо, боєкомплекти для систем ППО.

"Інша справа – не треба переоцінювати фактичний, фізичний розмір цієї "подушки", тому що озброєння у світі дорожчає до дуже непристойних темпів. Тут не треба вестися на магію великих цифр, що, мовляв, новий пакет військової допомоги коштує дуже дорого”, – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли додаткові системи ППО та інші види озброєння, необхідні українським захисникам.

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