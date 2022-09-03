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Обурливе мистецтво: в Австралії намалювали мурал з російським і українським військовими, які обіймаються

Обурливе мистецтво: в Австралії намалювали мурал з російським і українським військовими, які обіймаються

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Обурливе мистецтво: в Австралії намалювали мурал з російським і українським військовими, які обіймаються

Фото/Twitter: Olga Boichak

У Мельбурні невідомий створив мурал з українським і російським солдатами.

В австралійському місті Мельбурн з'явився мурал, на якому зображені російський і український солдати, які обіймаються.  

Фото зображення у Twitter опублікувала редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак.

"Новий мурал у Мельбурні показує, як російський і український солдати обіймаються, і це дуже образливо для всіх українців. Війна Росії в Україні – це не конфлікт між двома народами – це вторгнення. Фреска створює відчуття хибної рівності між жертвою та агресором", - наголосила редакторка.

Ольга Бойчак зазначила, що такий підхід є дуже небезпечним, оскільки має на увазі, що миру можна досягти, якщо обидві сторони складуть зброю. 

"В Україні не буде миру, поки не буде звільнено окуповані території та населення", — підкреслила Бойчук.

Нагадаємо, у столиці на Подолі з’явився новий мурал "Привид Києва".

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