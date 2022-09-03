Обурливе мистецтво: в Австралії намалювали мурал з російським і українським військовими, які обіймаються

У Мельбурні невідомий створив мурал з українським і російським солдатами.
В австралійському місті Мельбурн з'явився мурал, на якому зображені російський і український солдати, які обіймаються.
Фото зображення у Twitter опублікувала редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак.
"Новий мурал у Мельбурні показує, як російський і український солдати обіймаються, і це дуже образливо для всіх українців. Війна Росії в Україні – це не конфлікт між двома народами – це вторгнення. Фреска створює відчуття хибної рівності між жертвою та агресором", - наголосила редакторка.
Ольга Бойчак зазначила, що такий підхід є дуже небезпечним, оскільки має на увазі, що миру можна досягти, якщо обидві сторони складуть зброю.
"В Україні не буде миру, поки не буде звільнено окуповані території та населення", — підкреслила Бойчук.
A new mural in Melbourne shows a Russian & a Ukrainian soldier hugging & it’s deeply offensive to all Ukrainians. Russia’s war in Ukraine is not a conflict between two nations - it is an invasion. The mural creates a sense of a false equivalency btw the victim & the aggressor 1/5 pic.twitter.com/QsU7wvu6qr— Olga Boichak (@olgarithmic) September 3, 2022
Нагадаємо, у столиці на Подолі з’явився новий мурал "Привид Києва".
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