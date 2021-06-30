Обвал будинку в Маямі: у квітні мешканці дізналися про пошкодження даху і тріщини у підземному паркінгу

Обвал будинку в Маямі: у квітні мешканці дізналися про пошкодження даху і тріщини у підземному паркінгу

Йшлося про пошкодження даху і тріщини у підземному паркінгу.

Мешканців 12-поверхового будинку, який обвалився у Маямі, попереджали про пошкодження будівлі ще у квітні.

Про це йдеться в оприлюдненому пресою листі, розповіли у ТСН.Ранок 30 червня.

ЗМІ оприлюднили копію листа, який президент Житлової асоціації ще навесні надіслав мешканцям багатоповерхівки. У 2018 році будівля зазнала структурних пошкоджень, йдеться у документі. Саме тому, зазначалося у листі, без ремонту вони лише погіршаться.

Йшлося про пошкодження даху і тріщини у підземному паркінгу. Причиною цього могло стати вололге і солоне повітря, адже дім звели на узбережжі. Через трагедію у Маямі до американських судів вже надійшли позови. Зокрема, у недбальстві звинувачують будівельну асоціацію.

Новини світу: жертвами обвалу житлового будинку в Маямі стали 12 людей, ще 149 - зникли безвісти

Нагадаємо, 12-поверхівка Champlain Towers South обвалилася в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд в ніч проти 24 червня. Жертвами обвалу, за останніми даними, стало 12 людей, а 149 - вважають зниклими безвісти. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники. Операцію вирішили не зупиняти попри те, що шансів знайти живих під завалами небагато.

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