Обвал мосту на поїзд у Брянській області РФ: 7 загиблих, десятки постраждалих (відео)

Обвал мосту на поїзд в РФ / © Медуза

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Увечері 31 травня близько 22:44 за місцевим часом у селищі Вигонічі Брянської області Росії обвалився автомобільний міст на трасі А-240.

Про це інформують рос”ЗМІ”.

У цей момент під ним проходив пасажирський поїзд №86 сполученням Климов — Москва. Внаслідок обвалу локомотив і кілька вагонів зійшли з рейок.

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За офіційною інформацією губернатора Брянської області Олександра Богомаза, загинули 7 осіб. Раніше повідомлялося про 3–4 жертви, але кількість загиблих зросла після розбору завалів. Серед загиблих — двоє членів локомотивної бригади та пасажири поїзда.

© із соцмереж

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ повідомило про 31 постраждалого, з яких 17 були госпіталізовані. Двоє з них, включаючи піврічне немовля, перебувають у важкому стані.

Московська залізниця заявила, що причиною обвалу, мовляв, стало незаконне втручання в діяльність транспорту. За попередніми даними, начебто могла мати місце диверсія.

На місці аварії працюють понад 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. Створено оперативний штаб для координації дій. Рух автомобілів на трасі А-240 тимчасово перекрито.

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Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму "самовільно" обвалився автомобільний міст. У момент інциденту на мосту була вантажівка та легковик.