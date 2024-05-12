Обвал під'їзду у Бєлгороді: якщо і був "приліт", то удар прийшовся з боку армії РФ – пояснення аналітиків

У Міноборони РФ визнали, що будинок обвалився через роботу російської ППО.
У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про "влучання снаряду ЗСУ". А Міноборони РФ заявило, що обвал стався нібито через уламок збитої "української ракети "Точка-У".
Як пишуть аналітики Defence Express, факти свідчать не на користь окупаційних військ Росії.
Якщо це був удар, то він прийшовся по одній із секцій багатоквартирного житлового будинку №55А на вулиці Щорса у Бєлгороді.
Майже всі ракурси знімань від російських операторів з державних каналів проходять з південно-західної частини будинки, з двору. Хоча значно більші пошкодження будинку знаходяться із протилежної сторони – північно-східної.
На це вказує цілий ряд деталей, головні з яких – вікна. Зі сторони двору у будинку вони цілі, навіть якщо мова йде про квартири, які розташовані поруч із повністю зруйнованою секцією.
Водночас на зовнішній стороні будинку, туди де виходить сам під'їзд (на гаражі) вікна повністю вибиті вздовж будинку.
"Таким чином, якщо "приліт" й був, то він прийшовся по північно-східній частині будинку. Це означає, що з доволі великою долею ймовірності, якщо це дійсно був "прильот", то він міг бути лише зі сторони РФ", - зауважили аналітики.
Боєприпас влетів у перші поверхи будинку, що також виключає варіант того, що це могла бути балістична ракета. Бо у цьому випадку, на північно-східній частині, між гаражами та будинком повинна була бути відповідна вирва, але її там немає. Або вона мала вдарити точно у будинок, але якраз дах секції був цілим, він частково обвалився згодом.
"Єдиною альтернативною версією можливо вважати "рязанський цукор" – підрив будинку ФСБ, за вже відпрацьованою 1999 року методикою. Але, скоріш за все, мова йде все ж таки про діяльність російської армії. Бо це для армії РФ не є чимось новим", - пише Defence Express.
Аналітики також не виключають, що це міг бути результат нештатної роботи ракети типу "земля-земля". Ще один ймовірний варіант – скидання авіаційного боєприпасу російськими пілотами.
Нагадаємо, в РНБО вважають, що будинок у Бєлгороді могли підірвати.На відео з камер не видно об‘єктів, які падали, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності.
Політично-військовий оглядач Олександр Коваленко переконаний, що уламки ракети, про збиття якої заявило Міноборони РФ, не змогли б пробити всі поверхи багатоповерхівки та вибухнути на першому поверсі.
Читайте також провідні новини дня:
- Сценарії третього року війни: чому Захід не хоче повалення режиму Путіна та робить ставку на перемовини
- Зміни до мобілізації: з якими хворобами можуть призвати до армії — огляд
- Росія пішла в наступ на Харківщині: Жданов розповів про ситуацію на фронті – чи є загроза для Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя