Обвал під'їзду у Бєлгороді: якщо і був "приліт", то удар прийшовся з боку армії РФ – пояснення аналітиків

У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про "влучання снаряду ЗСУ". А Міноборони РФ заявило, що обвал стався нібито через уламок збитої "української ракети "Точка-У".

Як пишуть аналітики Defence Express, факти свідчать не на користь окупаційних військ Росії.

Якщо це був удар, то він прийшовся по одній із секцій багатоквартирного житлового будинку №55А на вулиці Щорса у Бєлгороді.

Майже всі ракурси знімань від російських операторів з державних каналів проходять з південно-західної частини будинки, з двору. Хоча значно більші пошкодження будинку знаходяться із протилежної сторони – північно-східної.

На це вказує цілий ряд деталей, головні з яких – вікна. Зі сторони двору у будинку вони цілі, навіть якщо мова йде про квартири, які розташовані поруч із повністю зруйнованою секцією.

Обвал під'їзду у Бєлгороді / Фото: Defence express

Водночас на зовнішній стороні будинку, туди де виходить сам під'їзд (на гаражі) вікна повністю вибиті вздовж будинку.

"Таким чином, якщо "приліт" й був, то він прийшовся по північно-східній частині будинку. Це означає, що з доволі великою долею ймовірності, якщо це дійсно був "прильот", то він міг бути лише зі сторони РФ", - зауважили аналітики.

Обвал під'їзду у Бєлгороді / Фото: Defence express

Боєприпас влетів у перші поверхи будинку, що також виключає варіант того, що це могла бути балістична ракета. Бо у цьому випадку, на північно-східній частині, між гаражами та будинком повинна була бути відповідна вирва, але її там немає. Або вона мала вдарити точно у будинок, але якраз дах секції був цілим, він частково обвалився згодом.

"Єдиною альтернативною версією можливо вважати "рязанський цукор" – підрив будинку ФСБ, за вже відпрацьованою 1999 року методикою. Але, скоріш за все, мова йде все ж таки про діяльність російської армії. Бо це для армії РФ не є чимось новим", - пише Defence Express.

Аналітики також не виключають, що це міг бути результат нештатної роботи ракети типу "земля-земля". Ще один ймовірний варіант – скидання авіаційного боєприпасу російськими пілотами.

Нагадаємо, в РНБО вважають, що будинок у Бєлгороді могли підірвати.На відео з камер не видно об‘єктів, які падали, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності.

Політично-військовий оглядач Олександр Коваленко переконаний, що уламки ракети, про збиття якої заявило Міноборони РФ, не змогли б пробити всі поверхи багатоповерхівки та вибухнути на першому поверсі.

Читайте також провідні новини дня: