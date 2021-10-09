Обвал у Батумі: рятувальники витягли з-під завалів тіла ще трьох людей, зокрема дитини

Загальна кількість жертв обвалення зросла до чотирьох.
У грузинському місті Батумі в ніч проти суботи, 9 жовтня, рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіла ще трьох людей, зокрема двох чоловіків і дитини.
Про це повідомляє Radio Tavisupleba.
Загальна кількість жертв обвалення зросла до чотирьох. Так, раніше надзвичайники виявили під уламками тіло загиблої 81-річної жінки.
Зазначається, що двох людей, зокрема чоловіка і молоду жінку, вночі вдалося звільнити з-під завалів. Їх госпіталізували до лікарні у критичному стані.
Як пише NEWSGEORGIA, рятувальники працюють на місці обвалення будинку в центрі Батумі вже 15 годин. Попри глибоку ніч, вони продовжують розбирати завали практично вручну, зі світлом прожектора.
За даними місцевої влади, загалом в момент обвалення в будинку перебували восьмеро людей, зокрема троє дітей.
Як повідомлялося, п'ятиповерховий будинок з надбудовою звели в кінці 70-х років. Будівля з 12 квартирами обвалилася 8 жовтня. Причини інциденту залишаються невідомими.
У Міністерстві внутрішніх справ країни найбільш вірогідною версією вважають будівельні роботи, проведені на першому поверсі або в підвалі з порушенням правил.
За непідтвердженими даними, до поліції для допиту вже викликали власника комерційної площі на першому поверсі, який зніс несучу стіну, щоб об'єднати підвал з першим поверхом.