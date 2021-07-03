Обвал у США: дев'ятого дня пошуків рятувальники витягли з-під завалів тіло 7-річної дівчинки

Лише раз рятувальники чули жіночий крик. Однак їм не вдалося знайти потерпілу, перш ніж її голос затих.

Дев'ятого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі рятувальники витягли з-під завалів тіла ще двох загиблих, зокрема семирічної дівчинки, яка виявилася донькою місцевого пожежника.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що загальна кількість знайдених жертв інциденту зросла до 20, з них троє - діти. Водночас кількість зниклих безвісти у п'ятницю, 2 липня, зменшилася зі 145 до 128.

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За словами пані мера округу Маямі-Дейд Даніелли Лівайн Кави, це пов'язано із тим, що після перевірки низка жителів, які раніше вважалися потенційними потерпілими, виявилися "живими і здоровими".

Від початку пошуків рятувальники не витягли з-під завалів жодного вцілілого мешканця будинку. Вони розповіли, що лише раз, за кілька годин після обвалу, чули жіночий крик. Однак надзвичайникам не вдалося визначити, де перебуває потерпіла, перш ніж її голос затих.

12-поверхівка Champlain Towers South, яку побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд, завалилася в ніч проти 24 червня.

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