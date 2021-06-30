Обвал у США: шостого дня пошуків рятувальники "не втрачають надії" знайти 149 зниклих живими

Впродовж шести днів рятувальники дістали з-під завалів 12 людей, ніхто з яких не вижив.

Кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі у вівторок, 29 червня, зросла до 12. Ще 149 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це із посиланням на пані мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву повідомляє CNN.

Командир ізраїльського національного рятувального загону Голан Вач розповів, що не втрачає надії знайти під завалами живих.

Хоча це найскладніший об'єкт, на якому коли-небудь працював надзвичайник, його команда знайшла нові місця для пошуків під завалами в понеділок і вівторок.

"До одного тижня у мене є тверда надія, що ми когось знайдемо, - сказав Вач. - Ця будівля завалилася дуже, дуже сильно, якщо я можу використовувати це слово. І спальні, які ми шукаємо, тому що люди (спали) в спальнях, розташовані нижче 4 або 5 метрів бетону".

Також читайте П'ятого дня пошуків кількість жертв масштабного обвалу в США зросла до одинадцяти

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс вказав, що зниклих безвісти вважатимуть такими, поки їх не знайдуть. "Тут ніхто не втрачає надії. Ніхто не зупиняється", - додає мер Серфсайду Чарльз Беркетт.

Білий дім оголосив, що президент Джо Байден прибуде до місця обвалу в четвер, 1 липня, щоб відвідати сім'ї загиблих і співробітників служби екстреної допомоги.

Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є громадяни щонайменше дев'яти країн, зокрема зі США, Росії, Ізраїлю і шести латиноамериканських держав.

Пошуки під завалами тривають цілодобово, на місці інциденту позмінно працюють понад чотири сотні рятувальників. Зазначається, що будь-який невірний крок може загрожувати не лише рятувальникам, але й тим, хто міг вижити.

Зауважимо, що 12-поверхівку Champlain Towers South побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд. Будівля завалилася в ніч проти 24 червня.

Відомо, що конструкція будівлі мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту.

У неділю рятувальникам вдалося приборкати пожежу, яка спалахнула глибоко під завалами і суттєво ускладнила пошукові роботи.

Новини світу: під завалами будинку в Маямі шукають 150 осіб

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання