Обвал у США: сьомого дня пошуків рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дітей 4 і 10 років

Обвал у США: сьомого дня пошуків рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дітей 4 і 10 років

Раніше в середу з-під завалів дістали тіло їхньої матері. Батька знайшли ще в суботу.

Сьомого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дітей 4 і 10 років. Загальна кількість жертв збільшилася до 18, доля ще 145 людей досі невідома.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що поліція округу Маямі-Дейд опізнала загиблих як 10-річну Лючію Гуару і 4-річну Емму Гуару. Тіло їхнього батька, 52-річного Маркуса Гуари, витягли з-під завалів в суботу.

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Раніше повідомлялося, що в середу рятувальники дістали тіла чотирьох жертв. Одну із них ідентифікували як матір загиблих дівчат 42-річну Анаель Родрігес.

Зауважимо, що 30 червня надзвичайники побудували пандус, який повинен дозволити використання більш важкого обладнання, зокрема підйомного крану, і прискорити видалення бетону.

Причина обвалення з'ясовується. В інженерному звіті за 2018 рік було виявлено, що майданчик басейну на першому поверсі будівлі опирався на бетонну плиту, яка мала "серйозні структурні пошкодження" і потребувала капітального ремонту. У звіті також виявлені "рясні тріщини" в бетонних колонах, балках і стінах гаража.

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Президент США Джо Байден прибуде до Серфсайду в четвер, 1 липня, щоб зустрітися з родинами загиблих і подякувати рятувальникам.

Зауважимо, що 12-поверхівку Champlain Towers South побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд. Будівля завалилася в ніч проти 24 червня.

Пошуки під завалами тривають цілодобово, на місці інциденту позмінно працюють понад чотири сотні рятувальників. Зазначається, що будь-який невірний крок може загрожувати не лише рятувальникам, але й тим, хто міг вижити. Також читайте Потребувала інтенсивного ремонту: інженери рекомендували замінити гідроізоляцію будівлі, що обвалилася в Маямі Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є громадяни щонайменше дев'яти країн, зокрема зі США, Росії, Ізраїлю і шести латиноамериканських держав. Нагадаємо, що командир ізраїльського національного рятувального загону Голан Вач не втрачає надії знайти під завалами живих. "До одного тижня у мене є тверда надія, що ми когось знайдемо", - наголосив він. Мешканців 12-поверхового будинку попереджали про пошкодження будівлі ще у квітні. ЗМІ оприлюднили копію листа, який президент Житлової асоціації надіслав ще навесні. Відомо, що конструкція будівлі мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту. Новини світу: в Маямі триває пошукова операція на місці обвалу житлового будинку

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