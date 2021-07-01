Обвал у США: сьомого дня пошуків рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дітей 4 і 10 років

Раніше в середу з-під завалів дістали тіло їхньої матері. Батька знайшли ще в суботу.
Сьомого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дітей 4 і 10 років. Загальна кількість жертв збільшилася до 18, доля ще 145 людей досі невідома.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що поліція округу Маямі-Дейд опізнала загиблих як 10-річну Лючію Гуару і 4-річну Емму Гуару. Тіло їхнього батька, 52-річного Маркуса Гуари, витягли з-під завалів в суботу.
Раніше повідомлялося, що в середу рятувальники дістали тіла чотирьох жертв. Одну із них ідентифікували як матір загиблих дівчат 42-річну Анаель Родрігес.
Зауважимо, що 30 червня надзвичайники побудували пандус, який повинен дозволити використання більш важкого обладнання, зокрема підйомного крану, і прискорити видалення бетону.
Причина обвалення з'ясовується. В інженерному звіті за 2018 рік було виявлено, що майданчик басейну на першому поверсі будівлі опирався на бетонну плиту, яка мала "серйозні структурні пошкодження" і потребувала капітального ремонту. У звіті також виявлені "рясні тріщини" в бетонних колонах, балках і стінах гаража.
Президент США Джо Байден прибуде до Серфсайду в четвер, 1 липня, щоб зустрітися з родинами загиблих і подякувати рятувальникам.
Зауважимо, що 12-поверхівку Champlain Towers South побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд. Будівля завалилася в ніч проти 24 червня.