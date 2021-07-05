Обвалення будинку в Маямі: в новій купі уламків були виявлені ще три жертви

Обвалення будинку в Маямі: в новій купі уламків були виявлені ще три жертви

Тепер число жертв становить 27 осіб.

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Маямі знову зросла. Сьогодні рятувальники почали пошуки жертв обваленого будинку серед уламків після того, як бригади привели в дію вибухівку, яка обрушила останню частину будівлі і дозволила відновити пошукові роботи.

Про це у понеділок, 5 липня, повідомляє Associated Press.

Помічник начальника пожежної служби Маямі-Дейд Райде Джадалла повідомив членам сімей, що в новій купі уламків були виявлені ще три жертви, в результаті чого кількість загиблих зросла до 27 осіб. Понад 115 осіб як і раніше числяться зниклими безвісти.

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Як зазначила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава, знесення відкрило для рятувальників раніше недоступний район, хоча шанси знайти там тих, що вижили зменшилися.

Робітники негайно приступили до розчищення нових завалів після знесення будівлі вночі неділі, щоб рятувальники могли почати пробиратися до тих частин підземного гаража, які представляють особливий інтерес.

Офіційні особи повідомили, що пошукові роботи поновилися до півночі. Вони були скасовані в суботу, щоб дати можливість фахівцям просвердлити отвори для вибухівки, необхідної для знесення.

12-поверхівка Champlain Towers South, яку побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд, завалилася в ніч проти 24 червня.

Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є громадяни щонайменше дев'яти країн, зокрема зі США, Росії, Ізраїлю і шести латиноамериканських держав.

Мешканців 12-поверхового будинку попереджали про пошкодження будівлі ще у квітні.

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