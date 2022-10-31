Обвалення моста на заході Індії: поліція виявила уже понад 140 тіл загиблих (фото)

Пішохідний міст, який обвалився під ногами майже півтисячі людей, лише п’ять днів тому було відкрито після масштабного ремонту.

Під час пошукової операції після обвалення канатного мосту на річці Маччху на заході Індії виявлено тіло 141 загиблої людини.

Про це повідомляє India Today.

Рятувальники, поліція та військові упродовж ночі проводили пошукову операцію, дістаючи тіла тих, хто упав у річку.

Столітній міст, який знову відкрили п’ять днів тому після масштабного ремонту та реконструкції, був переповнений людьми, коли він обвалився близько 18:30 (за місцевим часом) у неділю, 30 жовтня.

Вдалося врятувати 177 людей, 19 з них перебувають у лікарні.

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“Рятувальна операція все ще триває. Індійська армія дісталася сюди близько 3 години ночі. Ми намагаємося знайти тіла. Команди Національних сил реагування на стихійні лиха також проводять рятувальні операції”, — сказав майор Індійської армії Гаурав.

Міністр внутрішніх справ Гуджарату Харш Сангхаві також оглянув місце інциденту. Він запевнив, що за цим фактом зареєстровано справу за різними розділами Кримінального кодексу Індії проти посадових осіб, які відповідають за експлуатацію моста.

Міністр охорони здоров'я штату Рушікеш Патель заявив, що багато постраждалих уже отримали необхідне лікування і були відправлені додому.

Нагадаємо, в Індії у місті Морбі 30 жовтня обвалився пішохідний міст, на момент інциденту там перебувало орієнтовно 500 людей.

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